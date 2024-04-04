Liste güncellendi: Dünyanın en zenginleri teknoloji sektöründe
Forbes dergisi "Dünya Milyarderler Listesi"ni yayınladı. Fransız LVMH Holdingin CEO'su Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle 2. kez listenin zirvesinde yer alırken, bu yıl teknoloji şirketi sahiplerinin öne çıktığı listede Tesla, SpaceX, Neuralink ve X'in sahibi Musk, 195 milyar dolar servetiyle ikinci, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 3. sırada yer aldı.
Forbes dergisi tarafından yayınlanan "Dünya Milyarderler Listesi"ne bu yıl da teknoloji şirketi sahipleri damgasını vurdu.
Dünya Milyarderler Listesi'ne göre perakende sektöründe faaliyet gösteren Fransız LVMH Holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı.
Listede geçen yıllarda olduğu gibi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren iş insanları da isimlerinden söz ettirmeyi başardı.
Listede Tesla, SpaceX, Neuralink ve X (Twitter) gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk 195 milyar dolar servetiyle ikinci oldu. Musk, geçen yıl da 180 milyar dolar servetiyle listenin ikinci sırasında yer almıştı.