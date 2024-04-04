Liste güncellendi: Dünyanın en zenginleri teknoloji sektöründe

Listede Tesla, SpaceX, Neuralink ve X (Twitter) gibi dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk 195 milyar dolar servetiyle ikinci oldu. Musk, geçen yıl da 180 milyar dolar servetiyle listenin ikinci sırasında yer almıştı.