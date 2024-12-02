Listede 3 Türk şirketi var! Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı?
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesi belli oldu. Listede Türkiye'den üç şirket yer aldı.
Savunma sanayii, her geçen yıl gelişen teknolojiler ve artan güvenlik ihtiyaçlarıyla daha da büyürken, uluslararası ölçekte en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı "Defense News Top 100" listesi, bu alandaki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor.
Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2023'te silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artışla 632 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılki artış 2022'de tedarik zinciri aksaklıkları ve artan maliyetlerle silah satışlarındaki yüzde 3,5'lik düşüşün ardından geldi.
Türk savunma sanayii, yerli üretim ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girdi.
İşte dünyanın en büyük 100 savunma şirketi...