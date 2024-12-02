Listede 3 Türk şirketi var! Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı?

Savunma sanayii, her geçen yıl gelişen teknolojiler ve artan güvenlik ihtiyaçlarıyla daha da büyürken, uluslararası ölçekte en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı "Defense News Top 100" listesi, bu alandaki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor.