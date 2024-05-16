Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Tasarruf planı dahilinde ele alınan konulardan biri de kamu lojmanları. En fazla 975 lira kira ödenen lojmanlara ilişkin kararların 'gözden geçirileceği' ifade edildi. ekonomim.com lojmanların akıbetine dair çok kritik bilgilere ulaştı. İşte detaylar...
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Planda birçok kalem ele alındı. O maddelerden biri de kamu lojmanlarıyla ilgiliydi.
Kamuda Tasarruf Paketi'nin maddelerinden biri olan lojmanlar için şu ifadelere yer verildi; 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni bina kiralanmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut tesisler ekonomiye kazandırılacak.
Peki yaklaşık 250 bin lojmanla ilgili hükümetin tasarrufu ne olacak? Ekonomi Gazetesi Ankara muhabiri Besti Karalar, lojmanlara ilişkin masadaki üç seçeneğin bilgilerine ulaştı.
Masadaki ilk seçenek, yargı ve güvenlik mensuplarının yaşadığı lojmanlar dışında kalan tüm lojmanların ek tesisleri ile birlikte ihaleye çıkılarak satılması.