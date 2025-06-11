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  4. Lot başı 4,47 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu

Lot başı 4,47 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da temettü süreci işlemeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde 5 şirket temettü kararını duyurdu.

Lot başı 4,47 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 11 Haziran Çarşamba günü 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.Yatırımcıların merakla beklediği bu duyurularda, bazı firmalar temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri ödeme tarihleri ve tutarlarını kesinleştirdi.

İşte temettü kararını açıklayan şirketler...

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Lot başı 4,47 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 2

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
Temettü dağıtmayacak.

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Lot başı 4,47 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 3

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)
Temettü dağıtmayacak.

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Lot başı 4,47 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 4

Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK)
Temettü dağıtmayacak.

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