Lot başı 4,47 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'da temettü süreci işlemeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde 5 şirket temettü kararını duyurdu.
Borsa İstanbul'da 11 Haziran Çarşamba günü 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.Yatırımcıların merakla beklediği bu duyurularda, bazı firmalar temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri ödeme tarihleri ve tutarlarını kesinleştirdi.
İşte temettü kararını açıklayan şirketler...
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