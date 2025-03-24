Lot başı 53 TL temettü geliyor ; Ödemeler Cuma günü hesapta
Borsa İstanbul’da işlem gören dev inşaat şirketi 28 Mart Cuma günü brüt 53 TL temettü dağıtacak.
Türkiye’de son günlerde yaşanan yoğun gündemde negatif etkilenen Borsa İstanbul yatırımcısını tedirgin etti. Heyecanla beklenen 11.000 puana yakın seviyeden dönen ve uzun süre tutunamayan BIST100 endeksi 9.000 seviyelerine geriledi.
Çok sayıda panik satışı ve özellikle yabancı yatırımcının kaçmasına yol açan düşüş sonrası bazı şirketlerin temettü adımları da peş peşe geldi.
rotaborsa.com’un haberine göre Son olarak 24 Mart Pazartesi günü temettü kararı alan Akçansa Çimento’nun ardından Ege Endüstri dikkatleri üzerine çekti.