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  4. Lot başı 53 TL temettü geliyor ; Ödemeler Cuma günü hesapta

Lot başı 53 TL temettü geliyor ; Ödemeler Cuma günü hesapta

Borsa İstanbul’da işlem gören dev inşaat şirketi 28 Mart Cuma günü brüt 53 TL temettü dağıtacak.

Lot başı 53 TL temettü geliyor ; Ödemeler Cuma günü hesapta - Sayfa 1

Türkiye’de son günlerde yaşanan yoğun gündemde negatif etkilenen Borsa İstanbul yatırımcısını tedirgin etti. Heyecanla beklenen 11.000 puana yakın seviyeden dönen ve uzun süre tutunamayan BIST100 endeksi 9.000 seviyelerine geriledi.

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Lot başı 53 TL temettü geliyor ; Ödemeler Cuma günü hesapta - Sayfa 2

Çok sayıda panik satışı ve özellikle yabancı yatırımcının kaçmasına yol açan düşüş sonrası bazı şirketlerin temettü adımları da peş peşe geldi.

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Lot başı 53 TL temettü geliyor ; Ödemeler Cuma günü hesapta - Sayfa 3

rotaborsa.com’un haberine göre Son olarak 24 Mart Pazartesi günü temettü kararı alan Akçansa Çimento’nun ardından Ege Endüstri dikkatleri üzerine çekti.

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Lot başı 53 TL temettü geliyor ; Ödemeler Cuma günü hesapta - Sayfa 4

LOT BAŞI NET 45 TL

21 Mart’ta kapanışı 9.090 TL seviyesinden yapan Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) lot başı brüt 53, net 45,05 TL temettü dağıtacağını duyurdu.

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