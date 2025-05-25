Lot başı 5,8 TL dağıtacak! Yatırımcılar bu hafta bayram edecek: 13 şirket temettü dağıtacak
Borsa İstanbul’da yatırımcılar için temettü fırsatları devam ediyor. Halka açık 13 şirketin kâr payı ödemeleri bu hafta hesaplara yatırılacak.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri bu hafta hız kazanacak. 26-30 Mayıs işlem haftasında toplam 13 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak. Yatırımcılar, belirtilen tarihlerde temettü ödemelerini hesaplarında görebilecek.
İşte bu haftanın temettü takvimi…
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH)
Şirket, hisse başı 0,2083333 TL brüt, 0,1770833 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Mayıs 2025. (1. taksit)
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Şirket, hisse başı 1,0721999 TL brüt, 0,9113699 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Mayıs 2025