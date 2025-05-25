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  4. Lot başı 5,8 TL dağıtacak! Yatırımcılar bu hafta bayram edecek: 13 şirket temettü dağıtacak

Lot başı 5,8 TL dağıtacak! Yatırımcılar bu hafta bayram edecek: 13 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul’da yatırımcılar için temettü fırsatları devam ediyor. Halka açık 13 şirketin kâr payı ödemeleri bu hafta hesaplara yatırılacak.

Lot başı 5,8 TL dağıtacak! Yatırımcılar bu hafta bayram edecek: 13 şirket temettü dağıtacak - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri bu hafta hız kazanacak. 26-30 Mayıs işlem haftasında toplam 13 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak. Yatırımcılar, belirtilen tarihlerde temettü ödemelerini hesaplarında görebilecek.

İşte bu haftanın temettü takvimi…

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Lot başı 5,8 TL dağıtacak! Yatırımcılar bu hafta bayram edecek: 13 şirket temettü dağıtacak - Sayfa 2

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH)
Şirket, hisse başı 0,2083333 TL brüt, 0,1770833 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Mayıs 2025. (1. taksit)

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Lot başı 5,8 TL dağıtacak! Yatırımcılar bu hafta bayram edecek: 13 şirket temettü dağıtacak - Sayfa 3

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Şirket, hisse başı 1,0721999 TL brüt, 0,9113699 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Mayıs 2025

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Lot başı 5,8 TL dağıtacak! Yatırımcılar bu hafta bayram edecek: 13 şirket temettü dağıtacak - Sayfa 4

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)
Şirket, hisse başı 1,9841269 TL brüt, 1,6865078 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 26 Mayıs 2025

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