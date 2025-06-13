Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 15 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme tarihleri...
Yatırımcıların merakla beklediği temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. Borsa İstanbul'da bu hafta 15 şirket temettü kararını duyurdu.
10 Haziran - 13 Haziran haftasında Borsa İstanbul’da işlem gören 15 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalarla temettü kararlarını paylaştı. Yatırımcıların merakla beklediği bu duyurularda, bazı firmalar temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri ödeme tarihleri ve tutarlarını kesinleştirdi.
İşte 15 şirketin temettü kararı...
DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO)
Hisse başına brüt 2,00 Euro temettü dağıtacak, net tutar açıklanmadı.
Temettü tarihi açıklanmadı.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)
Yönetim kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.