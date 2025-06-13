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  4. Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 15 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme tarihleri...

Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 15 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme tarihleri...

Yatırımcıların merakla beklediği temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. Borsa İstanbul'da bu hafta 15 şirket temettü kararını duyurdu.

Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 15 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme tarihleri... - Sayfa 1

10 Haziran - 13 Haziran haftasında Borsa İstanbul’da işlem gören 15 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalarla temettü kararlarını paylaştı. Yatırımcıların merakla beklediği bu duyurularda, bazı firmalar temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri ödeme tarihleri ve tutarlarını kesinleştirdi.

İşte 15 şirketin temettü kararı... 

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Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 15 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme tarihleri... - Sayfa 2

DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO)
Hisse başına brüt 2,00 Euro temettü dağıtacak, net tutar açıklanmadı.
Temettü tarihi açıklanmadı.

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Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 15 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme tarihleri... - Sayfa 3

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)
Yönetim kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.

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Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 15 şirket temettü kararını duyurdu: İşte ödeme tarihleri... - Sayfa 4

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
Genel kurul kararıyla temettü dağıtmayacak

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