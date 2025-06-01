Lot başı 6,85 TL hesaplara yatacak! 25 şirketten temettü müjdesi: Haziran ayı takvimi belli oldu
Haziran ayında Borsa İstanbul’da 25 şirket temettü dağıtacak, lot başı ödemeler ve tarih detayları belli oldu. THY, Enka, Bim, Ülker, Turkcell gibi devlerin de yer aldığı listede yatırımcıları dolu dolu bir temettü takvimi bekliyor.
Borsa İstanbul’da yatırımcıların merakle beklediği Haziran ayı temettü takvimi netleşti. Mayıs ayında olduğu gibi Haziran’da da yoğun ve hareketli bir temettü dönemi yatırımcıları bekliyor.
Haziran ayında temettü dağıtacak şirketler arasında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) gibi BIST’in önde gelen devleri yer alıyor.
Temettü ödeme tarihleri ve dağıtılacak tutarlar yatırımcılarla paylaşıldı.
İşte haziran ayı temettü takvimi...
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN)
Hisse başına 0,0525290 TL brüt, 0,0446496 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 2 Haziran 2025