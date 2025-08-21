Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu
Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü sürecinde bu yıl en yüksek temettü ödeyen şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler temettü ödemelerine devam ediyor. Bu yılın ilk 8 ayında yatırımcılarına temettü ödemeleri rekor seviyelere ulaştı. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre bazı hisselerde temettü verimi yüzde 15’i aşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü ve rekor seviyelere ulaştı.
İşte bu yıl en çok temettü ödeyen şirketler...
30 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR)
Hisse başına 1,7198528 TL net temettü dağıttı.
Temettü 28 Mart 2025 tarihinde ödendi.
29 - Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)
Hisse başına 1,87 TL net temettü dağıttı.
Temettü verimi: yüzde 4,00
Temettü 18 Ağustos 2025 tarihinde ödendi.