  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu

Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu

Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü sürecinde bu yıl en yüksek temettü ödeyen şirketler belli oldu.

Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler temettü ödemelerine devam ediyor. Bu yılın ilk 8 ayında yatırımcılarına temettü ödemeleri rekor seviyelere ulaştı. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre bazı hisselerde temettü verimi yüzde 15’i aşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü ve rekor seviyelere ulaştı.

İşte bu yıl en çok temettü ödeyen şirketler...

1 | 31
Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu - Sayfa 2

30 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR)
Hisse başına 1,7198528 TL net temettü dağıttı.
Temettü 28 Mart 2025 tarihinde ödendi.

2 | 31
Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu - Sayfa 3

29 - Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)
Hisse başına 1,87 TL net temettü dağıttı.
Temettü verimi: yüzde 4,00
Temettü 18 Ağustos 2025 tarihinde ödendi.

3 | 31
Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu - Sayfa 4

28 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY)
Hisse başına 2,1295633 TL net temettü dağıttı.
Temettü verimi: yüzde 5,19
Temettü 24 Nisan 2025 tarihinde ödendi.

4 | 31