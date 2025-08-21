Lot başına 125 TL temettü! Temettü şampiyonu hisseleri açıklandı: Bu hisseler cüzdanları doldurdu

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler temettü ödemelerine devam ediyor. Bu yılın ilk 8 ayında yatırımcılarına temettü ödemeleri rekor seviyelere ulaştı. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre bazı hisselerde temettü verimi yüzde 15’i aşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü ve rekor seviyelere ulaştı.

İşte bu yıl en çok temettü ödeyen şirketler...