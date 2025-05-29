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  4. Lot başına 5,5 TL müjdesi! Temettü kararları peş peşe açıklandı: Ödeme tarihleri belli oldu

Lot başına 5,5 TL müjdesi! Temettü kararları peş peşe açıklandı: Ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem gününde 16 şirket, temettü kararlarını açıkladı.

Lot başına 5,5 TL müjdesi! Temettü kararları peş peşe açıklandı: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 1

29 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da 16 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarla temettü kararlarını açıkladı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği duyurularda bazı şirketler temettü dağıtmayacaklarını bildirirken, diğerleri ödemeye ilişkin tutar ve tarihleri netleştirdi.

İşte 16 şirketin temettü kararları...

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Lot başına 5,5 TL müjdesi! Temettü kararları peş peşe açıklandı: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 2

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)
Şirket, hisse başı 0,1630434 TL brüt, 0,1385868 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 30 Eylül

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Lot başına 5,5 TL müjdesi! Temettü kararları peş peşe açıklandı: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 3

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Şirket, hisse başı 0,2346491 TL brüt, 0,1994517 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 25 Kasım

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Lot başına 5,5 TL müjdesi! Temettü kararları peş peşe açıklandı: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 4

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)
Şirket, hisse başı 0,0326981 TL brüt, 0,0294282 TL net temettüyü 2 taksitte dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı

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