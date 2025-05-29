Lot başına 5,5 TL müjdesi! Temettü kararları peş peşe açıklandı: Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem gününde 16 şirket, temettü kararlarını açıkladı.
29 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da 16 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarla temettü kararlarını açıkladı.
Yatırımcıların yakından takip ettiği duyurularda bazı şirketler temettü dağıtmayacaklarını bildirirken, diğerleri ödemeye ilişkin tutar ve tarihleri netleştirdi.
İşte 16 şirketin temettü kararları...
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)
Şirket, hisse başı 0,1630434 TL brüt, 0,1385868 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 30 Eylül
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Şirket, hisse başı 0,2346491 TL brüt, 0,1994517 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 25 Kasım