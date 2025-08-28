Lot başına 6,3 TL yatacak, cebiniz dolacak! Eylül ayında 16 şirket temettü dağıtacak
Borsa İstanbul’da Eylül ayında 16 şirket temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti.
Borsada temettü süreci hız kesmeden işlemeye devam ediyor. Eylül ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. En yüksek hisse başı temettü ödemesini TÜPRAŞ, Bim, THY, PC İletişim, Maçkolik yapacak.
İşte temettü dağıtacak 16 şirket...
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
Hisse başına 0,3056939 TL brüt ve 0,2598398 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: Yüzde 2,16
Temettü tarihi: 1 Eylül 2025
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) (2. taksit)
Hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü dağıtacak.
Temettü verimi: Yüzde 1,85
Temettü tarihi: 2 Eylül 2025