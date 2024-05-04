Lot nedir? Lot nasıl hesaplanır?
Hisse senedi piyasasında işlem yapan yatırımcıların sıklıkla karşılaştığı 'lot' terimi nedir? 1 lot hisse ne anlama gelir? Lot nasıl hesaplanır ve 1 lot ne kadar eder? Lot çeşitleri nelerdir? İşte lot hakkında merak edilen tüm detaylar...
Lot nedir?
Lot, finans piyasalarında işlem gören ürünlerin belirli bir miktardaki toplamını ifade eden bir finans terimidir.
Tüm pay ve yeni pay alma hakkı işlemlerinde işlem birimi olarak “1,00 TL (nominal) = 1 adet = 1 lot” eşitliği uygulanır.
1 lot hisse ne anlama gelir?
Borsa İstanbul’da hisse senetleri ile işlem yapılırken, '1 lot hisse' ifadesi genellikle 1 adet hisse senedini temsil eder. Bu da, 1 adet hisse senedini satın almayı veya satmayı ifade eder.
Forex piyasalarında ise 1 lot, çeşitli döviz çiftlerine, emtialara veya endekslere bağlı olarak farklı büyüklükleri temsil eder.