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  4. Lot nedir? Lot nasıl hesaplanır?

Lot nedir? Lot nasıl hesaplanır?

Hisse senedi piyasasında işlem yapan yatırımcıların sıklıkla karşılaştığı 'lot' terimi nedir? 1 lot hisse ne anlama gelir? Lot nasıl hesaplanır ve 1 lot ne kadar eder? Lot çeşitleri nelerdir? İşte lot hakkında merak edilen tüm detaylar...

Lot nedir? Lot nasıl hesaplanır? - Sayfa 1

Lot nedir?

Lot, finans piyasalarında işlem gören ürünlerin belirli bir miktardaki toplamını ifade eden bir finans terimidir.

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Lot nedir? Lot nasıl hesaplanır? - Sayfa 2

Tüm pay ve yeni pay alma hakkı işlemlerinde işlem birimi olarak “1,00 TL (nominal) = 1 adet = 1 lot” eşitliği uygulanır.

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Lot nedir? Lot nasıl hesaplanır? - Sayfa 3

1 lot hisse ne anlama gelir?

Borsa İstanbul’da hisse senetleri ile işlem yapılırken, '1 lot hisse' ifadesi genellikle 1 adet hisse senedini temsil eder. Bu da, 1 adet hisse senedini satın almayı veya satmayı ifade eder.

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Lot nedir? Lot nasıl hesaplanır? - Sayfa 4

Forex piyasalarında ise 1 lot, çeşitli döviz çiftlerine, emtialara veya endekslere bağlı olarak farklı büyüklükleri temsil eder.

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