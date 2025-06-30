Lüksün cazibesi: Veblen etkisi tüketici davranışlarını nasıl şekillendiriyor?

Ekonomik boyutu: Sınırlı üretim ve yüksek fiyat stratejisi

Veblen etkisi, aynı zamanda lüks markaların pazarlama stratejilerinde de önemli bir rol oynuyor. Bu markalar, ürünlerini sınırlı sayıda üreterek ve fiyatlarını yüksek tutarak, arz ve talep dengesini Veblen etkisi lehine çeviriyor. Bir ürün ne kadar nadir ve pahalı olursa, ona sahip olmak o kadar ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Bu durum, fiyat arttıkça kalitenin de artacağı inancıyla birleşince, talebin düşmesini engelliyor, hatta artırıyor.