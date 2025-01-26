Maaş farkı tablosu belli oldu: 1,7 milyon emekliye 1.969 TL ek ödeme! Maaş farkı ne zaman yatacak?

Bu tutar, Temmuz-Aralık 2024 döneminde Hazine destekli olarak ödenen emekli maaşını ifade ediyor. Ocak-Haziran 2025 dönemi için bu miktar %15,75 oranında zamlanarak 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak, Meclis’teki yasal düzenleme henüz tamamlanmadığından, emekliler bu artışı hesaplarında henüz göremedi.