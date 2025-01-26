Maaş farkı tablosu belli oldu: 1,7 milyon emekliye 1.969 TL ek ödeme! Maaş farkı ne zaman yatacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 14.469 TL'ye yükseltildi. Taban aylık düzenlemesinin Meclis'te yasalaşmasının ardından, zam farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, bu maaş farkları hangi tarihte ödenecek? Emekliler bu düzenlemeden ne kadar fayda sağlayacak?
Zamlı emekli maaşları peyderpey hesaplara yatırılıyor. SSK emeklilerinin %15,75 oranındaki kök maaş artışıyla ilgili ödemeler bugün itibarıyla tamamlandı. Ancak, en düşük emekli maaşının 14.469 TL’ye yükseltilmesinden kaynaklanan fark ödemeleri için Meclis’te yapılacak yasal düzenleme bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş zamlarını belirleyen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam doğrudan SSK ve Bağ-Kur'luların kök maaş zammı oldu.
Kök maaşı 10.800 TL ve altında olan emekliler, hesaplarında 12.500 TL emekli maaşı ödemesiyle karşılaştı.
Bu tutar, Temmuz-Aralık 2024 döneminde Hazine destekli olarak ödenen emekli maaşını ifade ediyor. Ocak-Haziran 2025 dönemi için bu miktar %15,75 oranında zamlanarak 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak, Meclis’teki yasal düzenleme henüz tamamlanmadığından, emekliler bu artışı hesaplarında henüz göremedi.