'Maaş' ve 'promosyon' hesaplaması değişiyor! Emekli aylıklarında 3 Temmuz'da yeni dönem başlıyor
Emekli aylıklarında 3 Temmuz’da yeni dönem başlıyor. 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri (4A, 4B, 4C) yeni maaşlarına kavuşacak.
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Milyonların maaşı Temmuz’da 6 aylık enflasyon oranında değişecek.
Enflasyonda son 1 veri beklenirken hesap makinelerinin mesaisi de başladı.
Emekli kök aylık zammının yanında en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve emekli promosyonları için de değişiklik gündemde.
Emekli zammı ne olacak?
Mayıs ayında enflasyon aylık olarak yüzde 3,37 oranında artmıştı. Bu rakam sonrası 5 aylık SSK ve Bağ-Kur kesinleşen emekli zammı oranı yüzde 22,72 oldu.