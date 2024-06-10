  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 'Maaş' ve 'promosyon' hesaplaması değişiyor! Emekli aylıklarında 3 Temmuz'da yeni dönem başlıyor

'Maaş' ve 'promosyon' hesaplaması değişiyor! Emekli aylıklarında 3 Temmuz'da yeni dönem başlıyor

Emekli aylıklarında 3 Temmuz’da yeni dönem başlıyor. 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri (4A, 4B, 4C) yeni maaşlarına kavuşacak.

'Maaş' ve 'promosyon' hesaplaması değişiyor! Emekli aylıklarında 3 Temmuz'da yeni dönem başlıyor - Sayfa 1

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Milyonların maaşı Temmuz’da 6 aylık enflasyon oranında değişecek.

1 | 15
'Maaş' ve 'promosyon' hesaplaması değişiyor! Emekli aylıklarında 3 Temmuz'da yeni dönem başlıyor - Sayfa 2

Enflasyonda son 1 veri beklenirken hesap makinelerinin mesaisi de başladı. 

2 | 15
'Maaş' ve 'promosyon' hesaplaması değişiyor! Emekli aylıklarında 3 Temmuz'da yeni dönem başlıyor - Sayfa 3

Emekli kök aylık zammının yanında en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve emekli promosyonları için de değişiklik gündemde.

3 | 15
'Maaş' ve 'promosyon' hesaplaması değişiyor! Emekli aylıklarında 3 Temmuz'da yeni dönem başlıyor - Sayfa 4

Emekli zammı ne olacak?

Mayıs ayında enflasyon aylık olarak yüzde 3,37 oranında artmıştı. Bu rakam sonrası 5 aylık SSK ve Bağ-Kur kesinleşen emekli zammı oranı yüzde 22,72 oldu.

4 | 15