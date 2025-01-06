Maaş zammı sonrası bankalarda hazırlık başladı! Emekli promosyonlarında rekabet kızışacak
Milyonlarca SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte bankalarda da promosyon hazırlıkları başladı. En düşük emekli maaşının netlik kazanmasıyla promosyon dilimlerinde yükseliş bekleniyor. Bankalar emekliyi kendine çekmek için yeni kampanyalarını duyurmaya hazırlanıyor.
SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Maaş zam oranlarının ardından şimdi de gözler en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeye çevrildi.
Sayıları milyonları bulan emekliler maaş zamlarında yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ederken bir yandan bankaların promosyon kampanyalarını takip etmeye başladı.
Emekli maaşlarında zam oranı belli oldu!
Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak. Buna göre 15 bin liralık emekli aylığı 17 bin 362 liraya yükselecek. Emekli aylığı 17 bin 500 lira olan bir kişi, 20 bin 256 lira maaş alacak. 20 bin lira olan emekli aylığı 23 bin 150 liraya çıkacak.
En düşük emekli maaşında yeni düzenleme yapılacak
Enflasyondan doğan zam hakkı kök aylıklara uygulanacak. Hükümet, enflasyon farkına rağmen maaşı, en düşük aylığın altında kalanlara da güncelleme yapacak. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 14 bin-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.