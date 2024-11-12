Maaşlar eridikçe eridi! Emekliden yeni yıl öncesi 'seyyanen zam' çağrısı geldi
TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon zam oranı 12,06 oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38'den yüzde 44 seviyesine çekerken maaşlara yapılacak olan zam oranı da şekillenmeye başladı. Maaşları enflasyon karşısında eriyen emekliden ise yeni yıl öncesi ‘seyyanen zam’ çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün “Emekli aylıklarına ivedilikle ocak ayı beklenmeden suni teneffüs yerine geçecek bir seyyanen zam yapılması öncelikli talebimizdir” dedi.
Milyonlarca emeklinin gözü 2025 yılı zamlarına çevrildi. Enflasyona göre belirlenen maaş zamlarında TÜİK’in açıkladığı 4 aylık veri ile emeklinin enflasyon artış oranı şimdiden yüzde 12,06 oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı nihai zam oranı netleşmiş olacak.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38'den yüzde 44 seviyesine çekerken maaşlara yapılacak olan zam oranı da şekillenmeye başladı.
Merkez Bankası Ekim 2024 dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon Kasım ayı için yüzde 1,96, aralık ayı için yüzde 1,68 olarak tahmin edildi. Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 2 çıkarsa emeklinin alacağı zam oranı 16,59 olacak. Yüzde 2,5 çıkarsa zam oranı 17,73 olacak. Kasım, Aralık ayı enflasyonu yüzde 3 çıkarsa maaşlara yüzde 18,88 oranında zam yapılacak. Son iki ayda da sözde düşüş sürer ve iki ayın toplamı yüzde 3 olursa emekliye yüzde 15 zam düşecek.