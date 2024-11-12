Maaşlar eridikçe eridi! Emekliden yeni yıl öncesi 'seyyanen zam' çağrısı geldi

Merkez Bankası Ekim 2024 dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon Kasım ayı için yüzde 1,96, aralık ayı için yüzde 1,68 olarak tahmin edildi. Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 2 çıkarsa emeklinin alacağı zam oranı 16,59 olacak. Yüzde 2,5 çıkarsa zam oranı 17,73 olacak. Kasım, Aralık ayı enflasyonu yüzde 3 çıkarsa maaşlara yüzde 18,88 oranında zam yapılacak. Son iki ayda da sözde düşüş sürer ve iki ayın toplamı yüzde 3 olursa emekliye yüzde 15 zam düşecek.