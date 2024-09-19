Mahkeme karar verdi: Kira tespitinde yapay zeka devrede' 'İlk kez böyle bir karar gördüm'

‘İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR GÖRDÜM’

Söz konusu davada ev sahibini temsil eden avukat ve arabulucu Mahmut Tarhan, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Üsküdar merkezde bulunan evde kiracı 4 bin lira kira ödüyordu. Bölge rayici ise bugün 20 bin liranın üzerinde. Taraflar aralarında anlaşamayınca kira tespit davası açtık. Bilirkişi 7 bin 500 lira bedel belirledi. Bizim sunduğumuz emsal kira sözleşmeleri ve resmi kurumlardan gelen örnekler dikkate alınmadan, sadece kiracının sunduğu örnek üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Bu raporla hakkaniyetli bir karar çıkamayacağı için rapora itiraz ettik.