Mahkeme karar verdi: Kira tespitinde yapay zeka devrede' 'İlk kez böyle bir karar gördüm'
Kira tespit davalarında yeni dönemin kapıları açıldı. İstanbul’da bir ev sahibi ödenen bedelin düşük kalması nedeniyle kiracısına kira tespit davası açtı. Bilirkişi incelemesi ile güncel değer belirlendi ancak taraflar rakama itiraz etti. Mahkemeden şu çok konuşulacak karar çıktı: “Yapay zekâdan da yararlanarak yeni rapor hazırlansın.”
Hızla artan kiralar nedeniyle eski kiracıların ödediği bedel düşük kalınca ‘kira tespit davalarında’ rekor artış yaşandı.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul’da bir ev sahibinin de aynı gerekçe ile açtığı davada ilginç bir kararla karşılaşıldı. Tarafların yeni kira için hazırlanan bilirkişi raporuna itirazı üzerine; “Yapay zekâdan da yararlanarak yeni bir rapor hazırlansın” denildi.
‘İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR GÖRDÜM’
Söz konusu davada ev sahibini temsil eden avukat ve arabulucu Mahmut Tarhan, yaşanan süreci şöyle anlattı:
“Üsküdar merkezde bulunan evde kiracı 4 bin lira kira ödüyordu. Bölge rayici ise bugün 20 bin liranın üzerinde. Taraflar aralarında anlaşamayınca kira tespit davası açtık. Bilirkişi 7 bin 500 lira bedel belirledi. Bizim sunduğumuz emsal kira sözleşmeleri ve resmi kurumlardan gelen örnekler dikkate alınmadan, sadece kiracının sunduğu örnek üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Bu raporla hakkaniyetli bir karar çıkamayacağı için rapora itiraz ettik.
16 Eylül’de, İstanbul Anadolu 10. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde verilen ara kararda, “Davacı vekilinin sunduğu kira sözleşmeleri de incelenerek, yapay zekâdan da yararlanarak tarafların rapora itirazlarının ek raporla değerlendirilmesine karar verildi” denildi.