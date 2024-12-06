Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi!

Paranın değeri; satıcı ve alıcı arasındaki mukavele sonucu belirlenir. Eğer üretici aynı para miktarına daha fazla ürün satıyorsa veya aynı ürün miktarına daha az para istiyorsa paranın değeri yükselir. Kısaca, paranın değeri üretilen mal veya hizmetin değeri ile değil, arz ve taleple belirlenir.