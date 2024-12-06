  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi!

Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi!

Mahreçler (Say) Kanunu, Fransız liberal ekonomist Jean Baptiste Say tarafından açıklanmıştır. En basit haliyle bir ürünün kendi üretim değeri kadar talep edileceğini savunur.

Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi! - Sayfa 1

Mahreçler (Say) Kanunu

Mahreçler (Say) Kanunu, her arzın kendi talebini yarattığını savunur. Üretilen üründen elde edilen faktör gelirleri üretim maliyetine eşit olacağından dolayı birikimin olmadığı (tüm gelirin harcandığı) bir dünyada üretilen her malın satılacağını öne sürer.

Yani;

Fiyat = Maliyet

Maliyet = Gelir

Birikim = 0

1 | 8
Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi! - Sayfa 2

 

Mahreçler (Say) Kanunu, ekonominin duraklamasını, satışarın durgunlaşmasını, sıkı para politikasından (para arzının azlığı) değil, yeterli üretim olmamasından kaynaklandığını ileri sürer. Parayı mal ve hizmetleri taşıyan bir arabaya benzeten Say, satışlardaki düşüşün araba yetersizliğinden kaynaklanmadığını savunmuştur.

2 | 8
Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi! - Sayfa 3

Paranın değeri; satıcı ve alıcı arasındaki mukavele sonucu belirlenir. Eğer üretici aynı para miktarına daha fazla ürün satıyorsa veya aynı ürün miktarına daha az para istiyorsa paranın değeri yükselir. Kısaca, paranın değeri üretilen mal veya hizmetin değeri ile değil, arz ve taleple belirlenir.

3 | 8
Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi! - Sayfa 4

Formül ile gösterecek olursak;

Dolaşımdaki para arzı > ürün ve hizmet sayısı = fiyatların artması

Dolaşımdaki para arzı < ürün ve hizmet sayısı = fiyatların düşmesi

Dolaşımdaki para arzı = ürün ve hizmet sayısı = stabil fiyatlar

4 | 8