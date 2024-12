Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi!

Mahreçler (Say) Kanunu

Mahreçler (Say) Kanunu, her arzın kendi talebini yarattığını savunur. Üretilen üründen elde edilen faktör gelirleri üretim maliyetine eşit olacağından dolayı birikimin olmadığı (tüm gelirin harcandığı) bir dünyada üretilen her malın satılacağını öne sürer.

Yani;

Fiyat = Maliyet

Maliyet = Gelir

Birikim = 0