Mahreçler (Say) Kanunu nedir? Ekonomist Keynes’in Mahreçler Kanunu eleştirisi!
Mahreçler (Say) Kanunu, Fransız liberal ekonomist Jean Baptiste Say tarafından açıklanmıştır. En basit haliyle bir ürünün kendi üretim değeri kadar talep edileceğini savunur.
Mahreçler (Say) Kanunu
Mahreçler (Say) Kanunu, her arzın kendi talebini yarattığını savunur. Üretilen üründen elde edilen faktör gelirleri üretim maliyetine eşit olacağından dolayı birikimin olmadığı (tüm gelirin harcandığı) bir dünyada üretilen her malın satılacağını öne sürer.
Yani;
Fiyat = Maliyet
Maliyet = Gelir
Birikim = 0
Mahreçler (Say) Kanunu, ekonominin duraklamasını, satışarın durgunlaşmasını, sıkı para politikasından (para arzının azlığı) değil, yeterli üretim olmamasından kaynaklandığını ileri sürer. Parayı mal ve hizmetleri taşıyan bir arabaya benzeten Say, satışlardaki düşüşün araba yetersizliğinden kaynaklanmadığını savunmuştur.
Paranın değeri; satıcı ve alıcı arasındaki mukavele sonucu belirlenir. Eğer üretici aynı para miktarına daha fazla ürün satıyorsa veya aynı ürün miktarına daha az para istiyorsa paranın değeri yükselir. Kısaca, paranın değeri üretilen mal veya hizmetin değeri ile değil, arz ve taleple belirlenir.