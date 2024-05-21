Makas aralığı nedir? Nasıl hesaplanır?
Foreks piyasasının yanı sıra borsa ve hissede de ortaya çıkan makas aralığı (spread) nedir? Makas aralığı hangi dönemlerde artış ve azalma gösterir? Makas aralığı nasıl hesaplanır ve faktörleri nelerdir? İşte detaylar…
Makas aralığı nedir?
Makas aralığı, piyasada bir varlığın alış-satış fiyatı arasındaki farktır.
Makas aralığı, enstrümanın işlem hacminin az olduğu, volatilitenin düştüğü ve piyasa derinliğinin azaldığı dönemlerde artış gösterir.
Enstrümanın yüksek işlem hacmine sahip olduğu, volatilitenin yükseldiği ve piyasa derinliğinin arttığı dönemlerde azalır.
Banka piyasasında makas oranlarının dinamik bir şekilde değişkenlik göstermesinden dolayı forex üzerinden yapılan alış-satış işlemlerinde genelde dinamik makas vardır. Ancak aracı kurumlarda genellikle sabit makas uygulaması yapılır.