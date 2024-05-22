Makroekonomik araçlar nelerdir?
Makroekonominin araştırma alanına giren beş merkezi sorun vardır. Bunlar, gelir ve istihdam düzeyi, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme, bütçe ya da kamu açıklar ile dış açıklardır. Bunların dışında makroekonominin ilgi alanına giren faiz oranları, döviz kurları ve para arzı gibi pek çok konu varsa da bunlar esas olarak bu belli sorunun anlaşılması için incelenen konulardır.
Makro ekonomi nedir?
Makro ekonomide toplam üretim düzeyi, toplam harcama düzeyi, ekonomideki fiyatlar genel düzeyi, büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi tüm ekonomiyi ilgilendiren konular analiz edilir.
Makroekonominin gelişmesinde üç olay vardır.
Birincisi, ekonomi istatistikçilerinin makroekonomik araştırmaların bilimsel temelini oluşturan verileri toplamaya ve sistematikleştirmeye başlamalarıdır.
İkincisi, ekonomik dalgalanmaların tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmiş olmasıdır.
Üçüncüsü ise 1929 Büyük Buhranı’dır.
Makroekonomik amaçlar nelerdir?
1-) Yüksek ve sürekli bir GSMH büyümesi (Üretimin artırılması)
2-) Yüksek ve sürekli bir istihdam (İşsizliğin azaltılması)
3-) Fiyatlar genel düzeyinin istikrarının sağlanması (Enflasyonun giderilmesi)
4-) Ödemeler dengesinin istikrarı (Dış ticaret ve cari işlemler dengelerinin ve döviz kuru istikrarının sağlanması)
Makroekonomik araçlar nelerdir?
1-) Maliye politikası araçları
Devletin vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma yoluyla ekonomiyi idare etmesidir. Maliye politikası, parlamentonun denetiminde hükümet eliyle yürütülür.
2-) Para politikası
Merkez bankasınca yürütülür. Başlıca amacı, para arzı aracılığıyla ekonominin harcama potansiyelini yönlendirmektir. Para arzı ve faiz oranının denetimidir. Emisyon, açık piyasa işlemleri, reeskont oranı mevduat karşılık oranları ve bankacılık sistemi üzerinde doğrudan kontroller ve faiz oranlarının etkilenmesi olarak sıralanabilir.