Maliye Bakanlığı ve TOKİ uygun faizli konut kredisi için harekete geçti
Maliye Bakanlığı ve TOKİ uygun faizli konut kredisi için harekete geçti. Orta ve alt gelir gruplarının konuta erişimini kolaylaştırmak için yeni konut projeleri ve destek paketleri masaya yatırıldı.
Konut kredi faizlerinin geri ödemelerinin alım gücünün çok üstüne çıkmasıyla orta ve alt gelir grupları için ev almak hayal oldu.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sunulan rapor sonrasında konut alımlarını kolaylaştırarak konut arzının artmasını sağlayacak yeni bir hamle geldi.
Nihat Zeybekci, kapsamlı bir rapor sundu
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci halkın acil ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir rapor sundu. TGRT Haber'in haberine göre Zeybekci, raporu hazırlamadan önce Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleri ile görüştü.
MYK sırasında konut probleminin nedenleri, finansal erişim talepleri, öneri ve istekleri masaya yatırıldı. Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilmesi önerisi MYK'da tartışıldı.