Maliye IBAN kiralayanların peşine düştü: Ağır cezalar geliyor
Milyonlarca liralık satış yapan bazı işletmelerin kullandığı IBAN’ların bir kısmının eş, dost ve akraba adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bazı IBAN'ların ise kiralandığı tespit edildi. Bu yöntemi kullanan işletme sahipleri vergi dairelerine çağrılmaya başlandı. IBAN ile yapılan faturasız tahsilatların tümüne KDV ve vergi cezası uygulanacak. Ayrıntıları Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu Yazdı.
Maliye, 2024–2026 yıllarına ait Orta Vadeli Program'da (OVP) de yer alan “kayıt dışılıkla mücadele” eylemi kapsamında vergi kayıp ve kaçağını önlemeye dönük çalışmalara başlıyor. Yerel seçimler sonrasına bırakılan bu çalışmalar hız kesmeden devam edecek.
İLK ÇALIŞMA TAHSİLATINI IBAN İLE YAPANLARLA İLGİLİ
IBAN’la tahsilat konusunu yaklaşık 2-3 ay önce gündeme getirmiş, Maliye’nin bu konuda yoğun çalışma yaptığını ve kısa süre sonra denetimlere başlayacağını açıklamıştık.
IBAN ÇALIŞMASINA NASIL KARAR VERİLDİ?
Maliye saha denetim çalışmaları sırasında, satışı yapılan mal ve hizmetlere ilişkin bedellerin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini tespit etti.
Ayrıca, IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığı anlaşıldı.