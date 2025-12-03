Maliye politikası: Ekonominin yönünü belirleyen araç

Maliye politikası nedir?

Maliye politikası, devletin gelir ve giderlerini düzenleyerek ekonomik dengeyi sağlamayı amaçlayan bir politika bütünüdür. Kamu harcamaları, vergiler ve borçlanma gibi araçlarla uygulanır. Ekonomide istikrarı sağlamak, büyümeyi desteklemek ve gelir dağılımını düzenlemek temel hedefler arasındadır. Devlet, maliye politikası sayesinde ekonomik dalgalanmaları kontrol altına almaya çalışır. Bu politika, özellikle kriz dönemlerinde ekonomiyi canlandırıcı veya daraltıcı etkiler yaratabilir. Maliye politikası, para politikasıyla birlikte ekonominin iki temel direğini oluşturur. Vergi oranlarının değiştirilmesi veya kamu yatırımlarının artırılması gibi kararlar doğrudan halkın yaşamına yansır. Bu nedenle maliye politikası, sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir araçtır.