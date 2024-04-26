Maliye sahaya indi: KDV hilesine ağır yaptırım uygulanacak
Maliye özellikle restoran, kafe, eczane, fırın ve bar gibi işletmelerde KDV suistimalinin önüne geçmek için sahaya indi. Devleti zarara uğratan işletmeler ağır para ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Son dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı ve CİMER'e vatandaşların yoğun şikayette bulunması ve yapılan tespitler üzerine Maliye, KDV'de suistimalin önüne geçmek için harekete geçti.
Gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanmasını fırsata çeviren esnafa yönelik inceleme başlatıldı. Birçok sektörde, yüzde 10 yerine düşük KDV'den işlem yapıldığı tespit edildi.
Maliye uzmanları yaptığı denetimlerde, bazı eczanelerin ilaçları yüzde 1 KDV ödemek için besin takviyesi olarak gösterdiğini,
restoran ve kafelerin ise, kahvaltı veya yemek menüsünde yüzde 10 olan ürünleri, ekmek, et, su, meyve suyu satmış gibi göstererek, KDV'yi yine yüzde 1 olarak gösterdiğini belirledi.