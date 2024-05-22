Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun nedenleri!

Maliyet enflasyonu nedir?

Maliyet enflasyonu talepten bağımsız olarak ortaya çıkan üretim maliyetlerindeki yükselmelerdir.

Maliyet enflasyonu; işçilerin ücretlerinde olası bir artış nedeniyle olabileceği gibi, firmaların daha çok kar elde etme güdüsüyle fiyat artırmak istemesi ayrıca ithal hammadde kullanan firmalarda hammadde fiyatlarındaki yükselme, vergi oranlarındaki artış sonucunda firmaların vergi yükünün artması gibi durumlarla karşılaşan üreticinin olası maliyet artışlarını mal fiyatlarına yansıtması durumunda oluşabilir.