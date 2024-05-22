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  4. Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun nedenleri!

Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun nedenleri!

Maliyet enflasyonu talepten bağımsız olarak ortaya çıkan üretim maliyetlerindeki yükselmelerdir. Bu enflasyon türü daha çok toplam üretimle ilgili olduğu için “arz enflasyonu” olarak da bilinmektedir. Peki, maliyet enflasyonunun nedenleri nelerdir? İşte detaylar…

Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun nedenleri! - Sayfa 1

Maliyet enflasyonu nedir?

Maliyet enflasyonu talepten bağımsız olarak ortaya çıkan üretim maliyetlerindeki yükselmelerdir.

Maliyet enflasyonu; işçilerin ücretlerinde olası bir artış nedeniyle olabileceği gibi, firmaların daha çok kar elde etme güdüsüyle fiyat artırmak istemesi ayrıca ithal hammadde kullanan firmalarda hammadde fiyatlarındaki yükselme, vergi oranlarındaki artış sonucunda firmaların vergi yükünün artması gibi durumlarla karşılaşan üreticinin olası maliyet artışlarını mal fiyatlarına yansıtması durumunda oluşabilir.

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Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun nedenleri! - Sayfa 2

Maliyet enflasyonun nedenleri

 İşgücü talebinin artarak ücretlerin yükselmesi

 Taban ya da destekleme fiyatlarının aşırı yüksek belirlenmesi

 Faiz oranlarının yükselmesi

 Doğa şartlarının uygun olmaması dolayısıyla tarımsal üretimin kıt ve fiyatların yüksek olması

 Devalüasyonun etkisi

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Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun nedenleri! - Sayfa 3

İşçi sendikalarının güçlenerek ücretleri çok artırmaları

 Hammadde fiyatlarının yükselmesi

Petrol ve gıda gibi emtia fiyatlarının yükselmesi

 Doğal afetler ve salgın hastalıklar gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış yaşanması

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Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun nedenleri! - Sayfa 4

Maliyet enflasyonunun oluş biçimleri

 Maliyet enflasyonu oluşum biçimlerine göre iki başlık altında değerlendirilebilir. Bunlar; ücret ve kar enflasyonudur.

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