Margin Trading'in avantajları ve riskleri!

Kaldıraç (Leverage)

Marjin kullanımı, yatırımcının piyasadaki hareketlerden elde edeceği potansiyel karı (veya zararı) artırır. Bu etkiye kaldıraç denir. Örneğin, %50 marjinle 10.000 TL'lik hisse senedi almak için sadece 5.000 TL kendi sermayenizi kullanırsınız ve 5.000 TL borç alırsınız. Hisse senedi fiyatı %10 artarsa, kendi yatırımınız %20 değerlenmiş olur (faiz ve komisyonlar hariç). Ancak fiyat %10 düşerse, kaybınız da %20 olur.