Margin Trading'in avantajları ve riskleri!
Margin Trading, yatırımcıların bir aracı kurumdan borç alarak daha fazla varlık (genellikle hisse senedi veya diğer menkul kıymetler) alım satımı yapmasıdır. Bu borç alınan fonlara ise marjin denir. Peki, Margin Trading'in avantajları ve riskleri nelerdir? İşte, Margin Trading'e ilişkin detaylar...
Margin Trading'in temel unsurları nelerdir?
Borç alma
Yatırımcı, kendi sermayesinin yanı sıra aracı kurumdan da fon ödünç alır. Bu, daha büyük pozisyonlar açmasına olanak tanır.
Kaldıraç (Leverage)
Marjin kullanımı, yatırımcının piyasadaki hareketlerden elde edeceği potansiyel karı (veya zararı) artırır. Bu etkiye kaldıraç denir. Örneğin, %50 marjinle 10.000 TL'lik hisse senedi almak için sadece 5.000 TL kendi sermayenizi kullanırsınız ve 5.000 TL borç alırsınız. Hisse senedi fiyatı %10 artarsa, kendi yatırımınız %20 değerlenmiş olur (faiz ve komisyonlar hariç). Ancak fiyat %10 düşerse, kaybınız da %20 olur.
Teminat
Borç alınan fonlar karşılığında, yatırımcının hesabındaki menkul kıymetler teminat olarak gösterilir.