Marjin çağrısı nedir? Marj nasıl hesaplanır?

Marjin çağrısı alındığında ne olur?

Aracı kurum marjin çağrısını e-posta, mesaj ya da telefonla yapabilir. Marjin çağrısı uyarısı zarar edilmesi halinde yapılan bir çağrıdır. Bu nedenle çağrıyı dikkate almanız yatırımlarınızın geleceği için önemlidir. Çağrı alındığında yatırımcı gereken işlemi yerine getirmelidir. Eğer yatırımcı bir işlemde bulunmazsa aracı kurum devreye girecektir. Bu durumda aracı kurum yatırımcıya bilgi vermeden işlem yapma hakkına sahiptir. Aracı kurum tasfiye ve satış işlemini yapabilir ve işlem ücretini yatırımcıdan talep edebilir.