Marjin çağrısı nedir? Marj nasıl hesaplanır?
Marjin kelimesinin Türkçe karşılığı “teminat” anlamına gelmektedir. Marjin çağrısı ise borsada “teminat çağrısı” anlamında kullanılmaktadır. Peki, marjin çağrısı alındığında ne olur? Marjin çağrısı geldiğinde yatırımcı ne yapmalı? İşte detaylar…
Marjin çağrısı nedir?
Bir yatırımcının, marjin hesabındaki tutarın belirli bir seviyenin altına düşmesi ile yatırımcıya gönderilen teminat tamamlama çağrısına “marjin çağrısı” denir.
Marjin çağrısı alındığında ne olur?
Aracı kurum marjin çağrısını e-posta, mesaj ya da telefonla yapabilir. Marjin çağrısı uyarısı zarar edilmesi halinde yapılan bir çağrıdır. Bu nedenle çağrıyı dikkate almanız yatırımlarınızın geleceği için önemlidir. Çağrı alındığında yatırımcı gereken işlemi yerine getirmelidir. Eğer yatırımcı bir işlemde bulunmazsa aracı kurum devreye girecektir. Bu durumda aracı kurum yatırımcıya bilgi vermeden işlem yapma hakkına sahiptir. Aracı kurum tasfiye ve satış işlemini yapabilir ve işlem ücretini yatırımcıdan talep edebilir.
Marjin çağrısı (teminat çağrısı) geldiğinde yatırımcı ne yapılmalı?
Marjin çağrısı geldiğinde şunlar uygulanabilir:
Marj seviyesini karşılamak için hesaba ek olarak nakit para yatırılabilir.
Marj seviyesini karşılamak için varlıklar satılabilir.
Marj seviyesini karşılayana kadar hesaba ek menkul kıymet aktarılabilir.
Marj ve marjin nedir?
Marj, ticari bir işlemde, zarar olasılığına karşı ayrılan pay demektir.
Teminat anlamına gelen marjin ise, pozisyon açmak için belirlenen minimum para miktarıdır. Marjin miktarı yaptığınız işlemin hangi paritede olduğuna ve kaldıraç oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.