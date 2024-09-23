Markaları ve çekici vitrinleriyle dünyanın en popüler alışveriş caddeleri
Dünyanın önde gelen şehirlerinde, mağazalarla kuşatılmış sayısız sokak ve cadde var. Butikleri, ünlü markaları, çekici vitrinleri ile şehirlerin tam kalbinde yer alan gösterişli bu caddeler aynı zamanda ülkelerin moda merkezi olarak da ilan ediliyor. Üstelik listede Türkiye’den iki cadde de bulunuyor. İşte kimi yanı başınızda kimi de yurt dışında gezebileceğiniz dünyanın en popüler caddeleri
Dünyanın en çekici ülkelerinde lüks tasarımcı mağazalarına sahip, mimarisi, tarzı ve kültürel havasıyla tamamen benzersiz bir caddede alışveriş için durmak pek çok kişini ilgisini çeker.
DÜNYACA ÜNLÜ CADDELER ŞEHRİN TAM KALBİNDE YER ALIYOR
Ülkelerin en kritik şehirlerinde, şehirlerin tam kalbinde bulunan bu caddeler dünyaca ünlü markaları, yerel dükkanları, çoğu ödüllü veya Michellin yıldızlı restoranların sıralandığı büyük caddeler gezginlerin de uğramadan geçmediği yerlerin başında geliyor.
MODA, MÜCEVHER VE LÜKS TUTKUSU ÇEKİYOR
Yurt içi veya yurt dışından birçok gezgin, seyahat planlarına alışverişi de dahil ediyor. Birçoğu sadece hediyelik eşya peşinde değil. Özel ürünlerin peşine düşen ziyaretçiler moda, mücevher ve diğer birçok lüks ürün için listeler bile yapıyor.
İşte Paris'ten New York'a, Barselona’dan Türkiye’ye dünyanın en popüler caddeleri