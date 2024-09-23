Markaları ve çekici vitrinleriyle dünyanın en popüler alışveriş caddeleri

MODA, MÜCEVHER VE LÜKS TUTKUSU ÇEKİYOR

Yurt içi veya yurt dışından birçok gezgin, seyahat planlarına alışverişi de dahil ediyor. Birçoğu sadece hediyelik eşya peşinde değil. Özel ürünlerin peşine düşen ziyaretçiler moda, mücevher ve diğer birçok lüks ürün için listeler bile yapıyor.