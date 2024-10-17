Market raflarının vazgeçilmeziydi, iflasın eşiğine geldi! Çikolata devi konkordato ilan etti
Yüksek faizlerle mücadele eden şirketlerin bazıları maddi zorluklar nedeniyle bir bir konkordato ilan ediyor. Bu kez market raflarının vazgeçilmezi ünlü çikolata markası Karnaval Çikolata’dan kötü haber geldi. Şirkete 2 kişilik konkordato komiseri atandı.
Ekonomik ve maddi zorluklar yaşayan firmalardan konkordato haberleri gelmeye devam ediyor. Maddi olarak zor zamanlardan geçen bazı firmalar yüksek faizler nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Ekonomik güçlükler yaşayan dev firmalar tek tek konkordato ilan ediyor.
Market raflarının vazgeçilmezi konkordato ilan etti
İstanbul Ümraniye'de bulunan çikolata markası Karnaval Çikolata Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay geçici mühlet verdi.
Şirket hakkındaki tedbir kararlarını kaldıran mahkeme, böylece şirketi 3 ay boyunca muhtemel hacizlere karşı korumuş oldu.
Konkordato komiseri atandı
Davaya Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Dağüstü ile İcra İflas Hukukçusu Dr.Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu'ndan oluşan 2 kişilik konkordato komiseri atandı.