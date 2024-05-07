Market ve AVM’de kredi kartı ile yapılan harcamalar 432 milyar TL'ye ulaştı
Yılın ilk 3 ayında kredi kartı harcamalarındaki artış yüzde 100’ü aştı. Gıda, market, AVM ve akaryakıt harcama grupları, yüzde 33.7’lik pay ile toplam kredi kartı harcamalarının 3’te 1’ini oluşturdu.
Artan fiyatlar karşısında geliri yetersiz kalan vatandaş kredi kartlarına sarılmaya devam ederken, gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar kart harcamalarını katladı. 2024’ün ilk üç ayında vatandaşın yaptığı kredi kartı harcamalarının 3’te 1’ini gıda, market, alışveriş merkezleri (AVM) ve akaryakıt grupları oluşturdu.
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerden yapılan derlemelere göre, bu yılın ilk 3 ayında market ve AVM’de kredi kartı ile yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116.20’lik artışla 432 milyar 529 milyon 770 bin TL’ye ulaştı.
Aynı dönemde akaryakıt alımlarında kredi kartı ile yapılan harcama tutarı yüzde 142.05 arttı ve 166 milyar 354 milyon 530 bin TL oldu. Gıda enflasyonu ve lokantalardaki yüksek fiyat artışları nedeniyle bu gruplarda kredi kartıyla yapılan ödemeler de katbekat artış gösterdi.
2024’ün ilk üç ayında, 2023’ün aynı dönemine göre kredi kartıyla yapılan yemek harcamalarındaki artış yüzde 143.89 ile 116 milyar 735 milyon 380 bin TL’ye yükselirken, aynı dönemde çeşitli gıda harcamaları için yüzde 131.36’lık artışla 179 milyar 366 milyon 290 bin TL kredi kartıyla ödendi.