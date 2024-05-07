Market ve AVM’de kredi kartı ile yapılan harcamalar 432 milyar TL'ye ulaştı

Aynı dönemde akaryakıt alımlarında kredi kartı ile yapılan harcama tutarı yüzde 142.05 arttı ve 166 milyar 354 milyon 530 bin TL oldu. Gıda enflasyonu ve lokantalardaki yüksek fiyat artışları nedeniyle bu gruplarda kredi kartıyla yapılan ödemeler de katbekat artış gösterdi.