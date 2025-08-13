  1. Ekonomim
  4. Marketçilik devi için 7 aracı kurum fiyat açıkladı; Yüzde 76 prim potansiyeli var!

Borsa İstanbul’da işlem gören perakende devi için 7 aracı kurum fiyat tahmini yayımladı.

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Emlak Konut Damla Kent Projesi halka arıyla birlikte yatırımcı sayısı daha da arttı.

Gözler ise market devlerine çevrildi. Rotaborsa.com’daki bilgiye göre Migros Ticaret A.Ş.’nin (MGROS) ikinci çeyrek bilançoyu açıklamasının ardından gözler hisse hedef fiyatlara çevrildi.

MGROS İÇİN 7 ARACI KURUMDAN HEDEF FİYAT TAHMİNİ

Gedik Yatırım

Gedik Yatırım, MGROS – Migros için hedef fiyatını 799,00 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Gedik Yatırım
Hedef fiyat 799,00 TL
Son fiyat (İst: MGROS) 514,00 TL
Tavsiye Endeks üstü getiri
Prim potansiyeli %55,45
Açıklanma tarihi 13 Ağustos 2025
Marbaş Menkul

Marbaş Menkul, MGROS – Migros için hedef fiyatını 761,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum Marbaş Menkul
Hedef fiyat 761,00 TL
Son fiyat 514,00 TL
Tavsiye Al
Prim potansiyeli %48,05
Açıklanma tarihi 13 Ağustos 2025
