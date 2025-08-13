Marketçilik devi için 7 aracı kurum fiyat açıkladı; Yüzde 76 prim potansiyeli var!
Borsa İstanbul’da işlem gören perakende devi için 7 aracı kurum fiyat tahmini yayımladı.
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Emlak Konut Damla Kent Projesi halka arıyla birlikte yatırımcı sayısı daha da arttı.
Gözler ise market devlerine çevrildi. Rotaborsa.com’daki bilgiye göre Migros Ticaret A.Ş.’nin (MGROS) ikinci çeyrek bilançoyu açıklamasının ardından gözler hisse hedef fiyatlara çevrildi.
MGROS İÇİN 7 ARACI KURUMDAN HEDEF FİYAT TAHMİNİ
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, MGROS – Migros için hedef fiyatını 799,00 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
|Aracı Kurum
|Gedik Yatırım
|Hedef fiyat
|799,00 TL
|Son fiyat (İst: MGROS)
|514,00 TL
|Tavsiye
|Endeks üstü getiri
|Prim potansiyeli
|%55,45
|Açıklanma tarihi
|13 Ağustos 2025