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  4. Marketlerde yeni zam dalgası: Birçok üründe etiket değişti! 'Giderlerimiz artıyor' savunması

Marketlerde yeni zam dalgası: Birçok üründe etiket değişti! 'Giderlerimiz artıyor' savunması

Marketler, yeni yılın başındaki asgari ücret zammını bile beklemeden ürünlerine yeni zamlar yaptı. Ayçiçeği ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler ile ev ve kişisel temizlik malzemelerinde etiket değişti.

Marketlerde yeni zam dalgası: Birçok üründe etiket değişti! 'Giderlerimiz artıyor' savunması - Sayfa 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre akaryakıt, döviz ve asgari ücrette uzun zamandır değişiklik olmamasına rağmen, marketler zam furyasına başladı.

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Marketlerde yeni zam dalgası: Birçok üründe etiket değişti! 'Giderlerimiz artıyor' savunması - Sayfa 2

Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinde etiket değişti.

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Marketlerde yeni zam dalgası: Birçok üründe etiket değişti! 'Giderlerimiz artıyor' savunması - Sayfa 3

Bazı market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı.

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Marketlerde yeni zam dalgası: Birçok üründe etiket değişti! 'Giderlerimiz artıyor' savunması - Sayfa 4

Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge, hatta aynı caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında 51 lira fark olduğu görüldü.

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