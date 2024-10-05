Marketlerde yeni zam dalgası: Birçok üründe etiket değişti! 'Giderlerimiz artıyor' savunması
Marketler, yeni yılın başındaki asgari ücret zammını bile beklemeden ürünlerine yeni zamlar yaptı. Ayçiçeği ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler ile ev ve kişisel temizlik malzemelerinde etiket değişti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre akaryakıt, döviz ve asgari ücrette uzun zamandır değişiklik olmamasına rağmen, marketler zam furyasına başladı.
Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinde etiket değişti.
Bazı market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı.
Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge, hatta aynı caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında 51 lira fark olduğu görüldü.