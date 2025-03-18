Mart ayında temettü ödeyecek şirketler belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?
Mart temettü takvimi işlemeye devam ediyor. Birçok firma, kâr payından hisse sahiplerine temettü dağıtacağını açıkladı. Açıklanan verilere göre, hisse başına temettü tutarları 45.0500 TL'ye kadar çıkıyor. İşte, Mart ayı güncel temettü takvimi...
Mart temettü takvimi araştırılıyor. Mart ayı içinde birçok firma kâr oranından, yatırımcılarına temettü payı verecek. Her firma ayrı tarihlerde hissedarlarına ödeme yapacak.
İşte 2025 Mart ayı güncel temettü takvimi...
2025 MART TEMETTÜ TAKVİMİ
Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C
Bist kodu: ISCTR
Temettü (net): 0.1548 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Bist kodu: TUPRS
Temettü (net): 6.6172 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025