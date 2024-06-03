Mayıs enflasyonu açıklandı:Emekliler yüzde 22.72 fark alacak, memurun 5 aylık farkı yüzde 17.72 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ile işçi emeklilerinin alacağı 5 aylık enflasyon farkları da belli oldu.
Mayıs ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için de belirleyici oluyor. İşte memur ve emekli zammını belirleyecek beşinci veri açıklandı. / ANKARA (EKONOMİ)
Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Ocak-Mayıs dönemine ilişkin 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak açıklandı.
Toplu sözleşme gereği memur ve emeklileri yüzde 10 artış yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacaklar.
Buna göre 5 aylık oluşan fark yüzde 17.72.düzeyinde gerçekleşti.