Mayıs enflasyonu açıklandı:Emekliler yüzde 22.72 fark alacak, memurun 5 aylık farkı yüzde 17.72 oldu

Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Ocak-Mayıs dönemine ilişkin 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 olarak açıklandı.