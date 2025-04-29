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  4. Mayıs'ta 27 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?

Mayıs'ta 27 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?

Borsa İstanbul’da Mayıs 2025'te 27 şirket temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti.

Mayıs'ta 27 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 1

Mayıs ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. En yüksek hisse başı temettü ödemesini Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) yapacak. 

İşte temettü ödeme miktarları ve temettü tarihleri...

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Mayıs'ta 27 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 2

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
5 Mayıs 2025 tarihinde hisse başına net 0,12 TL temettü ödeyecek.
Şirket, toplamda 300 milyon TL nakit kar payı dağıtacak.

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Mayıs'ta 27 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 3

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
5 Mayıs 2025 tarihinde hisse başına net 0,17 TL temettü ödeyecek.
Şirket, toplamda 68 milyon 400 bin TL nakit kar payı dağıtacak.

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Mayıs'ta 27 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek? - Sayfa 4

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)
6 Mayıs 2025 tarihinde hisse başına net 0,37 TL temettü ödeyecek.
Şirket, toplamda 7 milyon 500 bin TL nakit kar payı dağıtacak.

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