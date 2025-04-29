Mayıs'ta 27 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? En çok kim ödeyecek?
Borsa İstanbul’da Mayıs 2025'te 27 şirket temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti.
Mayıs ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. En yüksek hisse başı temettü ödemesini Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) yapacak.
İşte temettü ödeme miktarları ve temettü tarihleri...
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
5 Mayıs 2025 tarihinde hisse başına net 0,12 TL temettü ödeyecek.
Şirket, toplamda 300 milyon TL nakit kar payı dağıtacak.
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
5 Mayıs 2025 tarihinde hisse başına net 0,17 TL temettü ödeyecek.
Şirket, toplamda 68 milyon 400 bin TL nakit kar payı dağıtacak.