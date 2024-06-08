Mayıs'ta zam şampiyonu oldu, tadı kaçtı: Önce gramajı küçüldü, şimdi fiyatı fırlayacak
TÜİK verilerine göre kakao, Mayıs'ta zam şampiyonu oldu. İHBİR Başkanı Kazım Taycı, fiyatlardaki artışı vatandaşa yansıtmamak için önce çikolatada gramajın küçüldüğünü söyledi. Ancak fiyatlar vatandaşa gerçek anlamda bu ay ve gelecek ay yansıyacak. Çilolatanın fiyatı bir anda yükselecek, 10 liraya alınan bir çikolata bir anda 16 lira olacak.
Son dönemde ton başına 10 bin Doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan küresel kakao fiyatları, Türkiye’de çikolatanın hem etiketine hem de gramajına yansıdı.
Kakao üretiminde önde gelen Batı Afrika’da olumsuz hava koşullarının arzı düşürmesiyle Mart ayında rekor seviyeye yükselen kakao fiyatları, üç ay içinde iki katına çıkmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hafta başında açıkladığı enflasyon verileri ise, kakaoda küresel tarafta yaşanan bu artışın Türkiye’ye sıçradığını ortaya koydu.
TÜİK’e göre kakao, aylık yüzde 15.51 artarak Mayıs ayının zam şampiyonu oldu. Bu artış aynı zamanda, aylık yüzde 1.69 olan Mayıs ayı gıda enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.
"10 LİRAYA ALINAN ÇİKOLATA BİR ANDA 16 LİRAYA ÇIKACAK"
Bu durumu Hürriyet’e değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Mart ayından bu yana vatandaşa yansıyan perakende fiyatlardaki artış, geçmiş dönemdeki stoklar kullanıldığı için yüzde 8-10 ile sınırlı kaldı. Dolayısıyla bu artışlar TÜİK verilerine de kademeli olarak yansıdı. Şekerli mamul fiyatlarındaki artış Haziran ve Temmuz'da da devam edecek. Vatandaş çikolatayı yüzde 55-60 daha yüksek fiyatla tüketmeye başlayacak. Bu da 10 liraya alınan bir çikolatanın bir anda 16 liraya çıkması demek” değerlendirmesinde bulundu.