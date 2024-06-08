Mayıs'ta zam şampiyonu oldu, tadı kaçtı: Önce gramajı küçüldü, şimdi fiyatı fırlayacak

"10 LİRAYA ALINAN ÇİKOLATA BİR ANDA 16 LİRAYA ÇIKACAK"

Bu durumu Hürriyet’e değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “Mart ayından bu yana vatandaşa yansıyan perakende fiyatlardaki artış, geçmiş dönemdeki stoklar kullanıldığı için yüzde 8-10 ile sınırlı kaldı. Dolayısıyla bu artışlar TÜİK verilerine de kademeli olarak yansıdı. Şekerli mamul fiyatlarındaki artış Haziran ve Temmuz'da da devam edecek. Vatandaş çikolatayı yüzde 55-60 daha yüksek fiyatla tüketmeye başlayacak. Bu da 10 liraya alınan bir çikolatanın bir anda 16 liraya çıkması demek” değerlendirmesinde bulundu.