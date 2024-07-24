Memur, SSK ve Bağkur emeklileri beklemede: Zam farkları bu aya yetişir mi?
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesinin ardından taban aylığı alan SSK ve Bağkur emeklileri 2 bin 500 TL zam farkı ödemelerini henüz almadı. Ayrıca memurlara her ayın 15’i itibarıyla maaş yattığından dolayı bu ay 14 günlük zam farkı doğdu. Peki memurlar, SSK ve Bağkur emeklileri ilave zammı ne zaman alacaklar? İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı zamlı maaşlara çevrildi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ancak taban aylığı alan SSK emeklileri maaşlarını ayın 17’si itibarıyla ek zamsız aldı.
Öte yandan memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Temmuz zammı ay başı itibarıyla geçerli olduğu için memurların alacağı 14 günlük zam farkı bulunuyor.
Öte yandan memur emeklileri de ayın 1’i itibarıyla maaşlarını alıyor. SGK geçtiğimiz günlerde memur emeklilerinin zam farkının 26 Temmuz tarihinde ödeneceğini duyurdu.
Geride bir tek SSK, Bağkur ve memurların alacağı zam farkları kaldı. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Bu aya yetişir mi?
Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: