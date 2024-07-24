Memur, SSK ve Bağkur emeklileri beklemede: Zam farkları bu aya yetişir mi?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı zamlı maaşlara çevrildi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ancak taban aylığı alan SSK emeklileri maaşlarını ayın 17’si itibarıyla ek zamsız aldı.