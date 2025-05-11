Memur ve emekli maaşları ne Kadar olacak, farklar nasıl hesaplanacak? İsa Karakaş açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşında öngörülen artışa ve memur ile memur emeklilerine yapılacak zamların nasıl hesaplanacağına dair önemli bilgiler paylaştı. İşte emekli ve memur maaşlarına yansıması beklenen güncel oranlar ve rakamlar…
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranının yüzde 5,42 ile enflasyonun altında kaldığını hatırlatan İsa Karakaş, benzer bir durumun bu yıl Ocak ayında da yaşandığını belirtti. Karakaş, Ocak ayında enflasyon farkının yüzde 4,21 olarak gerçekleştiğini ifade etti.
ZAMMA SEYYANEN ARTIŞ EKLENMEDİ
Mart ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 9,02 oranında kümülatif zam yapıldığını ve bu artışın yasal olarak kesinleştiğini belirten İsa Karakaş, bu zamma herhangi bir refah payı, dengeleme ya da seyyanen artışın eklenmediğini vurguladı. Karakaş, bu durumda memur ve memur emeklilerinin maaşlarının mart itibarıyla enflasyonun yaklaşık yüzde 1,5 altında kaldığını ifade etti.
YÜZDE 13 .36 ORANINDA ARTIŞ OLDU
TÜİK tarafından Nisan ayı TÜFE’sinde yüzde 3 oranında bir enflasyon açıklandı. Karakaş, "Aylık enflasyona göre hesaplama yaptığımız zaman yüzde 13,36 oranında bir artış oldu. Yine, yüzde 37,86 oranında aynı aya göre, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 48,73 oranında bir enflasyonla karşı karşıya kalındı. Buna göre 4 aylık kümülatif fark yüzde 13,37 oranında gerçekleşti." dedi.