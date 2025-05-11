Memur ve emekli maaşları ne Kadar olacak, farklar nasıl hesaplanacak? İsa Karakaş açıkladı

ZAMMA SEYYANEN ARTIŞ EKLENMEDİ

Mart ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 9,02 oranında kümülatif zam yapıldığını ve bu artışın yasal olarak kesinleştiğini belirten İsa Karakaş, bu zamma herhangi bir refah payı, dengeleme ya da seyyanen artışın eklenmediğini vurguladı. Karakaş, bu durumda memur ve memur emeklilerinin maaşlarının mart itibarıyla enflasyonun yaklaşık yüzde 1,5 altında kaldığını ifade etti.