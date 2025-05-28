Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte öne çıkan artış senaryosu!

Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon verileri sırasıyla:

Ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3,00 olarak kaydedildi. Bu tabloya göre dört aylık toplam enflasyon yüzde 13,36’ya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da şimdilik bu seviyede şekillendi.