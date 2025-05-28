Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte öne çıkan artış senaryosu!
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin temmuz ayında alacakları maaş zammı için ilk hesaplamalar yapıldı. Gözler şimdi mayıs ve haziran verilerine çevrildi. Peki, güncel olarak masada olan en güçlü senaryo ne? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurduğu Nisan ayı enflasyon rakamları, Temmuz 2025'te uygulanacak emekli maaş artışı için önemli bir veri sundu.
Yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 13,36'ya ulaşırken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi alacakları zammın ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Kesin oran için iki aylık veri beklenirken oluşan bazı zam senaryolar mevcut.
Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon verileri sırasıyla:
Ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3,00 olarak kaydedildi. Bu tabloya göre dört aylık toplam enflasyon yüzde 13,36’ya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da şimdilik bu seviyede şekillendi.