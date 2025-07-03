Memur ve emekli memur zammı ne kadar oldu, Temmuz 2025 zam oranı kaç, hesaplara ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları belli oldu. TÜİK enflasyon verilerini açıklarken, yapılacak zam da netleşti. Peki memur ve emekli memur zammı ne kadar oldu, güncel zam oranları ne kadar? Memur ve emekli memur zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak. İşte merak edilen her şey..
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişti. Verilerin açıklanmasıyla birlikte ÖTV zamlarının da gelmesi beklenirken, bunun öncesinde memur ve emekli memura yapılacak zam oranları belli oldu.
Haziran ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 15.57 olarak açıklandı. Bu bilgiler ışığında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam da belli oldu.