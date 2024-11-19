Memur ve emekli ne kadar maaş zammı alacak? Enflasyon beklentisi yükseldi, hesaplar yeniden yapıldı
Memur ve emekliler, 2025 yılı maaş zamlarını merak ediyor. Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık enflasyon yüzde 12,06 oldu. Piyasaların enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenirken, memur ve emeklinin zam oranı için de yeni hesaplar yapılmaya başladı. İşte enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel zam oranları...
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor.
2 | 10
Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon belli oldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.
Zam oranları kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.
3 | 10