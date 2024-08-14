Memur ve emekli Ocak 2025'te ne kadar zam alacak? İşte tahmini rakamlar
Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile maaşları artan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci yarısının ilk enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2025 Ocak ayında alacakları zamları şimdiden hesaplamaya başladı.
Yılbaşında yüzde 50’ye varan zam alan asgari ücretliler, memurlar ve emekliler için 2025 Ocak ayında uygulanacak zam oranları belli oldu.
İktidarın 2025 yılında enflasyonu yüzde 14’e indirme hedefi nedeniyle maaş zamları ciddi oranda düşecek.
BEKLENEN ZAM ORANLARI
Yıl sonu enflasyon gerçekleşmesine göre memur ve memur emeklilerini yılbaşında yüzde 6.6 ile yüzde 12 aralığında zam bekliyor. İşçi emeklilerinin zammı yüzde 10.6 ile yüzde 16.2 aralığında olacak.
Temmuzda zam verilmeyen asgari ücretli için ekonomi yönetiminin kafasından geçen zam oranı ise yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bulunuyor.
Ekonomi yönetimiyle birlikte Merkez Bankası da maaş zamlarının enflasyon tahminleriyle uyumlu olması gerektiğini açıklamış ve bunu asgari ücrete zam yapmayarak temmuzda uygulamıştı.