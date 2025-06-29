Memur ve emekli temmuz 2025 zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentisi ve zam oranları

Böylece en düşük memur ve emekli maaşları da belirlenmiş olacak. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon toplamına göre artış alırken; memur maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5’lik zam da eklenecek