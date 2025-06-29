Memur ve emekli temmuz 2025 zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentisi ve zam oranları
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur ve emekli maaşı zamları gündemin odağına yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri öncesinde, memur ve emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarında ne kadar artış olacağını hesaplamaya başladı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentilerine göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları.
6 aylık enflasyon farkı, çalışan memurlar ile SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2025’in Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık zam oranı netleşecek.
Böylece en düşük memur ve emekli maaşları da belirlenmiş olacak. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon toplamına göre artış alırken; memur maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5’lik zam da eklenecek
İşte 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları.