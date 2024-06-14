Memur ve emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Merkez tahminini yayınladı, zamda hesap değişti
Memur ve emekliler dört gözle Temmuz zammını bekliyor. Milyonları ilgilendiren maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip bulunuyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinin yayınlanmasıyla emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir ipucu geldi. Merkez'in enflasyon tahminine göre, Temmuz'da emekliye yüzde 25,81, memura ise yüzde 20,35 zam yapılması bekleniyor.
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merak ediyor. Her iki grubun maaş artışını da 6 aylık enflasyon verisi belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon Ocak ayında yüzde 6.70, Şubat'ta yüzde 4.53, Mart'ta ise yüzde 3.16, Nisan'da 3.18, Mayıs'ta ise yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. Böylece ilk beş aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. 5 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 22.72'lik zammı, memurlar ise yüzde 17,32'lik zammı garantiledi. Ancak kesin rakam Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ İPUCUNU VERDİ
Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.52 oldu.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM ALACAK?
Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek.