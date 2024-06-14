Memur ve emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Merkez tahminini yayınladı, zamda hesap değişti

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon Ocak ayında yüzde 6.70, Şubat'ta yüzde 4.53, Mart'ta ise yüzde 3.16, Nisan'da 3.18, Mayıs'ta ise yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. Böylece ilk beş aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. 5 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 22.72'lik zammı, memurlar ise yüzde 17,32'lik zammı garantiledi. Ancak kesin rakam Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.