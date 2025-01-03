Memur ve emekli zammı belli oldu: Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaş tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,75 olacak.

İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.