Memur ve emekli zammı belli oldu: Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaş tablosu
Milyonlarca memur ve emeklinin 2025 Ocak zammı belli oldu. Peki hangi memurun yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 enflasyonunu açıkladı. Rakamın açıklanmasıyla 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon rakamı da netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE aralık ayında yüzde 1,03, 2024'ün tamamında yüzde 44,38 artış gösterdi. 6 aylık enflasyon böylece 15,75 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,75 olacak.
İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.