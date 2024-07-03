Memur ve emekli zammı belli oldu: Yeni zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte tarihler...
Memur ve emekli zammı belli oldu. Peki yeni zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken, 6 aylık enflasyon verisi de 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.
Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak.
Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak.
Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE?
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.