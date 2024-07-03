Memur ve emekli zammı belli oldu: Yeni zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte tarihler...

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken, 6 aylık enflasyon verisi de 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.