Memur ve emekli zammında son viraj! Gözler haziran enflasyonunda: Peki masada hangi rakamlar var?

Yılın ilk 6 ayına ilişkin son enflasyon verisi 3 Temmuz'da TÜİK tarafından duyurulacak. Memur ve memur emeklileri, bu veriler doğrultusunda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş zammı ise doğrudan enflasyon oranına göre belirlenecek.