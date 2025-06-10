Memur ve emekli zammında son viraj! Gözler haziran enflasyonunda: Peki masada hangi rakamlar var?
2025 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Gözler haziran enflasyonuna çevrildi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2025 yılı haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk beş ayına ait enflasyon oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler doğrultusunda memur ve emekli maaşı zammı için hesaplamalar başladı. Peki, 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşları yüzde kaç artacak? En düşük memur maaşı ve emekli aylığı ne kadar zamlanacak? İşte detaylar..
Memur ve memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre artış alacak. Ekonomistler 5 aylık veriler doğrultusunda, haziran ayı enflasyon beklentisine göre olası maaş artışlarını da hesaplandı.
Şu anda en düşük emekli aylığı 14.469 TL, en düşük memur maaşı ise yaklaşık 44.000 TL seviyesinde bulunuyor. Haziran verisinin açıklanmasının ardından bu rakamların zamlı hali belli olacak.
Yılın ilk 6 ayına ilişkin son enflasyon verisi 3 Temmuz'da TÜİK tarafından duyurulacak. Memur ve memur emeklileri, bu veriler doğrultusunda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş zammı ise doğrudan enflasyon oranına göre belirlenecek.