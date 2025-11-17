  1. Ekonomim
  4. Memur ve emekliler yeni yılda rahat edecek mi? SGK Uzmanı Karakaş kulislerden net mesajı verdi

Memur ve memur emeklileri maaş artışına odaklanmış durumda. Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte zam hesaplamaları sürerken, milyonların aklındaki en önemli soru ise ek bir iyileştirme ya da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem mevcut tabloyu yorumladı hem de kulislerden edindiği bilgileri paylaştı.

Memur ve memur emeklileri, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışa odaklanmış durumda. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesaplamaları sürerken, seyyanen zam gibi ek bir iyileştirmenin gündeme gelip gelmeyeceği de büyük merak konusu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut durumu analiz ederek Ankara kulislerinden edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunda 2,55, yıllık 32,87 rakamını işaret edip "yıl sonu yüzde 30 altı beklentileri artık hayal oldu" ifadelerini kullandı

Memur ve emekli için yeni yılda alacağı zam oranına ilişkin gelişmeleri ve kulis bilgileri paylaşan Karakaş, "En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına %15,57 zam yapılmıştı. 

