Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar...

Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon beklentileri değişti. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.

Peki yeni tahminlere göre memur ve emeklilere yılın ilk 6 ayı için ne kadar enflasyon farkı verilecek?