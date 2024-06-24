Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin yeni dönem zamlı maaşlarının belli olmasına sayılı günler kaldı. 3 Temmuz’da TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Merkez Bankası anketine göre haziran ayı enflasyon tahmini belli oldu. Peki maaşlara ne kadar enflasyon farkı verilecek? Refah payı olacak mı? İşte kulislerde refah payı için konuşulan üç farklı formül...
Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon beklentileri değişti. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.
Peki yeni tahminlere göre memur ve emeklilere yılın ilk 6 ayı için ne kadar enflasyon farkı verilecek?
Öte yandan kamuoyunda refah payı ile ilgili 3 farklı formül konuşuluyor. Emekli, memur ve memur emeklilerine refah payı verilecek mi, en güçlü beklenti ne? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 katılımcı tarafından yapılan tahminlere göre aylık belirleniyor.
12 aylık ve 24 aylık enflasyon, faiz, döviz kuru, GSYH (Gayri Safi Yıllık Hasıla) olmak üzere çeşitli alanlarda beklenti anketi oluşturulmakta. Biz uzman olarak enflasyon, emekli ve memur maaş tahminlerimizi buradaki veriler üzerinden oluşturarak hesaplamaktayız. Genelde de bu veriler doğru çıkmaktadır.
Mayıs ayına kadar kesinleşen enflasyon verisi Ocak-Mayıs dönemi %22,72 olarak belirlendi. Haziran ayı beklenti anketinde enflasyon %2,52 olarak tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre 2024 ilk yarıyılını hesapladığımız zaman ise enflasyon %25,81 oranında çıkmaktadır. İşte buradaki veri SSK, Bağkur emeklilerinin alacakları maaş farkı olacaktır.